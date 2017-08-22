打造台中烏溪沿線最美路段 烏日環河路四、五段路平8／24施工
台中市政府建設局繼烏日區環河路1、2、3段路平陸續完工，將自24日起進行環河路4、5段自高鐵東路口至長壽路，約2.8公里道路刨鋪工程，並採「半半施工」方式降低交通衝擊，預計9月中旬完工，屆時環河路全線將可煥然一新，讓環繞烏溪的環河路更加宜人舒適。
建設局指出，烏日環河路位於高鐵特定區，貫穿台74線，是連結台中市區、烏日及王田地區的重要道路，往南可達國道3號、彰化八卦山地區，往北連通台中新市鎮；因環河路沿線住宅區大樓、混凝土拌合廠、砂石場與公車停放區林立，道路長期受車輛輾壓，造成路面下陷不平，影響行車安全。
建設局為此將烏日環河路列入優先辦理路平路段，並於去年執行環河路1、2段，長約2.16公里路面改善工程。今年8月中旬接續完成環河路三段約2公里路平，同時辦理環河路四、五段從高鐵東路口至長壽路，全長約2.8公里路平前置作業，將131處孔蓋下地，下地率超過70%。
建設局徹底改善較嚴重的路基問題，預計於8月24日進行道路刨鋪作業，若天候許可，可望於9月中旬完工。
建設局長黃玉霖表示，市府規劃在2年內分階段執行烏日環河路沿線路平，目前已進行至「最後一步」，期望打造烏日區沿著河岸的最美道路，讓行經民眾都能感受道路整體舒適度與便捷性，提升城市幸福感。
(中時)
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