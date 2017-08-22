世大運》中華單日4金6銀 獎牌榜衝第3
2017台北世大運進入第4天賽事，昨天中華隊靠舉重郭婞淳、滑輪溜冰和跆拳道，單日進帳4金6銀，獎牌榜已衝到第3位。今日奪牌希望有滑輪溜冰男女1千公尺爭先賽、1萬5000公尺淘汰賽，男子跆拳道黃鈺仁、女子舉重江念欣等人。
昨日世大運，郭婞淳在女子舉重58公斤級，以總和249公斤力退里約奧運金牌泰國名將蘇甘雅，快意復仇，其中抓舉107公斤破大會紀錄，挺舉142公斤刷新世界紀錄，這是她生涯世大運第2金。
賽前預估是「大金庫」的滑輪溜冰，昨天大豐收，斬獲2金、4銀，陳彥成、楊合貞分別摘下男、女1萬公尺計分淘汰賽金牌。另外，李晟綱、蘇佳恩在跆拳道品勢混雙項目擊敗南韓奪金。
(中時電子報)
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