作家林奕含被誘姦案偵結 補教名師陳星不起訴

擁有亮麗外表的26歲才女作家林奕含，今年4月27日在台北市住處上吊自殺後，由於他的名醫父親林炳煌指證曾遭補教名師陳星（本名陳國星）誘姦，引發社會大眾群情激憤誓揪狼師。台南地檢署5月1日簽分他字案後，歷經長達3個多月的調查，分別傳喚陳星及林女父母、丈夫、高中好友、補習班工作人員等相關人士問訊後，今天以無具體犯罪事證為由，將全案處分不起訴。

作家林奕含從台南女中畢業後，先考上台北醫學大學醫學系，但唸了2個星期就休學，後來重考就讀中文系，但因長期精神狀況不佳再度休學。去年林奕含與擔任工程師的先生結婚後，一起住在台北市松山區，但從今年3月起，2人因感情問題暫時分居。

今年2月間，林奕含以新人之姿出版第一本小說《房思琪的初戀樂園》，立即在文壇引發注意，除作品熱銷外，還接受《Readmoo閱讀最前線》的專訪，暢談新書寫作的心路歷程。由於林奕含曾在專訪中說，這是一個關於「女孩愛上誘姦犯的故事」，書中角色「李國華」在現實生活有個原型，「這原型是我認識的一個老師」，引發各界揣測。

警方指出，林奕含的女性友人於4月26日晚間與林女談話時，發現她又有輕生念頭，隔天上午聯繫不上林女，趕緊通知林女丈夫趕到對方住處察看，但因大門反鎖無人應門，經向119求援，破門進入後，赫然發現林女已在房間衣櫥上吊，並氣絕多時。

檢警勘驗現場後，確認門窗並未遭到破壞、無外力介入痕跡，同時還在現場找到林女寫在筆記本上的遺書，經相驗確認是自殺身亡後，已將遺體發還家屬辦理後事。

事後，林奕含的父親林炳煌及母親賴嘉芳，多次透過通訊軟體群組發出聲明，除指證愛女曾遭補教名師誘姦外，甚至還有其他3位女學生也被同一位老師傷害過。此事引發社會群情激憤，不僅網路鄉民主動肉搜出這名補教名師是陳星，甚至多位民代也針對陳猛烈追打，迫使他不得不打破沈默發表「5點聲明」撇清責任，但也坦承在「不是師生關係」之下，曾與林奕含發生婚外情，並交往2個月。

(中時)