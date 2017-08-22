林佑星還原「麻花辮」真相又補刀 林韋君無奈說...

林韋君曾因「麻花辮」和「酒後互毆」登上新聞版面。(圖／本報系資料照)

林韋君澄清自己是被打的那個。(圖／翻攝自林韋君臉書)

本土劇演員林佑星交往過不少女藝人，最廣為人知的就是林韋君，兩人曾傳出「私處綁麻花辮」和「酒後互毆」的新聞，不過近日他一一澄清，林韋君得知後發文說「總算還我清白」，但又無奈表示又被補一刀。

林佑星近日接受蘋果專訪，還原當時和林韋君的新聞事件，當時是為了配合節目效果，陽少文想開他陰毛很多玩笑，就說「他的毛多到韋君都可以幫他編辮子了」，只是個誇飾說法，但他懶得解釋最後變默認，至於「酒後互毆」，他坦言自己酒後太煩人，被林韋君甩了一巴掌，但他沒回手。

對此，林韋君在臉書無奈說：「多年前...別人領錢上通告瞎聊，我在家什麼都沒做，卻被寫了很多年的負面報導，這件事至今我沒有收到一句道歉」，現在總算還她清白，卻又被補刀說打人，讓她覺得自己真的是「躺在家都中槍」的最佳代言人。

她表示以前不解釋，是不想傷害曾經愛過的人，但不代表她可以一直被利用、被傷害，所以她決定只為自己說一句：「我是被打的，不是打人的人！」雖然人證、物證都能找到，但她只希望事情就讓它過去，「大家努力往前，把現在和未來的日子過好最重要！」

(中時電子報)