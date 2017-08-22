林佑星還原「麻花辮」真相又補刀 林韋君無奈說...
本土劇演員林佑星交往過不少女藝人，最廣為人知的就是林韋君，兩人曾傳出「私處綁麻花辮」和「酒後互毆」的新聞，不過近日他一一澄清，林韋君得知後發文說「總算還我清白」，但又無奈表示又被補一刀。
林佑星近日接受蘋果專訪，還原當時和林韋君的新聞事件，當時是為了配合節目效果，陽少文想開他陰毛很多玩笑，就說「他的毛多到韋君都可以幫他編辮子了」，只是個誇飾說法，但他懶得解釋最後變默認，至於「酒後互毆」，他坦言自己酒後太煩人，被林韋君甩了一巴掌，但他沒回手。
對此，林韋君在臉書無奈說：「多年前...別人領錢上通告瞎聊，我在家什麼都沒做，卻被寫了很多年的負面報導，這件事至今我沒有收到一句道歉」，現在總算還她清白，卻又被補刀說打人，讓她覺得自己真的是「躺在家都中槍」的最佳代言人。
她表示以前不解釋，是不想傷害曾經愛過的人，但不代表她可以一直被利用、被傷害，所以她決定只為自己說一句：「我是被打的，不是打人的人！」雖然人證、物證都能找到，但她只希望事情就讓它過去，「大家努力往前，把現在和未來的日子過好最重要！」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。