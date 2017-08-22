日本防衛省明年度預算達5兆2551億日圓 創新高
日本防衛省編列明年度(2018年度)的預算案，為因應北韓的彈道飛彈攻擊，編列了加強飛彈防禦系統等相關經費，總計達5兆2551億日圓(約新台幣1兆4725億元)，再創歷史新高。
NHK報導，防衛省指出，有鑑於北韓的核武、飛彈技術已有長足的進展，故計劃部署與神盾艦有相同能力的新型的「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統。
針對北韓不斷以比平常高的軌道上進行試射飛彈，故防衛省的預算案中決定編列裝載在神盾艦上的新型攔截飛彈「SM3 Block IIA」的預算，以及可探知、追蹤彈道飛彈的下一代警戒管制雷達裝置的研發經費。
針對不斷增強海洋勢力的中國，日本為強化日本周邊海域及離島的防衛，編列了2艘護衛艦和潛艇的建造經費，以及採購6架「F35A」最新銳戰鬥機和4架「魚鷹號」直升運輸機等預算。
防衛省編列的2018年度預算案，較2017年度增加了2.5%，防衛總預算達史上最高的5兆2551億日圓。
(中時)
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