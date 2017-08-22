天鴿影響有限 高鐵今正常營運

台灣高鐵指出，依據目前最新氣象資訊研判，天鴿颱風對高鐵營運影響有限，今(22)日全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。

另高鐵提醒，雖本次颱風目前尚未造成影響，但正值颱風季節，呼籲鄰近高鐵沿線的民眾，務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件。

若物件遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響高鐵行車安全，更可能因此觸法。

(工商)