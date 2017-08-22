汰舊義勇兵洲際飛彈 美空軍和波音諾格簽億元新約、獨缺洛馬

一顆義勇兵3型洲際飛彈。(美聯社)

美國空軍和波音(Boeing Co)以及諾格(Northrop Grumman Corp)分別簽下價值3.28億美元和3.49美元的新約，以繼續淘汰其逐漸老化的洲際飛彈系統，武器大廠洛馬(Lockheed Martin Corp)這次卻沒有獲得新約。

雖然這些新約看似是為了反映北韓不斷對美國發佈的威脅，但事實上美國空軍去年夏天就已向武器製造商尋求淘汰洲際飛彈系統和核子巡航導彈的提案，表示將耗費巨資現代化其原子武器系統。空軍副參謀長大衛·戈德費因(David L. Goldfein)說，美國的義勇兵三型(Minuteman III)洲際飛彈已經45歲了，該更新了。

這兩項美國空軍和波音簽署的新合約雖然總價不高，但這表示波音和諾格可持續發展新洲際飛彈、淘汰現有的義勇兵洲際飛彈。美國國防部預計整體花費將高達850億美元，美國空軍認為將高達620億美元。

雖然洛馬、諾格和波音都有參與這些武器的汰舊更新的競價，但洛馬並未獲得這次的新約，該公司代表表示相當失望，將深入了解其中原因。

美國空軍部長威森(Heather Wilson)說，美軍將持續現代化三位一體的核子打擊能力中地面的部分，美軍的飛彈都是在1970年代製造的，在日漸耗損之下維護的成本已超越直接汰換了。美軍將核子武器的現代化的花費，預計將在接下來10年內超過3,500億美元，因為必須要汰舊多種武器如炸彈、核子轟炸機、飛彈和潛艦等，有些分析師認為這可能會在接下來30年花費1兆美元。

(中時電子報)