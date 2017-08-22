柯P槓網友王八蛋 陶喆發緊急公告

柯P槓網友王八蛋，陶喆趁勢在臉書發「緊急公告」。（圖／本報系資料照片）

世大運開幕典禮在上週六登場，場外卻有陳抗團體鬧場，阻擋各國選手入場，外界關注維安調度問題，一位網友昨（21日）在台北市長柯文哲的臉書粉絲專頁，質疑嗆「誰是王八蛋？」引來柯P親自留言回應「你和那些反年改團體」，柯P對槓網友引發熱議，新聞從昨天持續延燒。

柯文哲因「王八蛋」槓上網友，而這位留言的網友也被起底，是唱紅《最浪漫的事》女歌手趙詠華的友人，新聞話題引發各界關注，金曲歌王陶喆昨則發出「緊急公告」，在臉書發文寫下：「今天聽太多次王八蛋了嗎？關掉電視新聞，讓眼睛耳朵都休息一下。」預告今將上線最新單曲，趁勢宣傳新歌。

(中時電子報)