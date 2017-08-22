天鴿颱風影響，台東間歇性風雨

台東地區今天上午僅出現間歇接性風雨。（莊哲權攝）

天鴿颱風逼近，台東地區今天上午出現間歇性風雨，但是風力雨量均不大，偶爾還出現陽光，累計雨量以成功鎮的126毫米最多，蘭嶼風力9級，大武也有7級。海面出現長浪。

受颱風影響，22日南迴鐵路停駛，其它列車正常，台東往返蘭嶼、綠島客輪今天停航；農作物尚未有災情傳出。金鋒鄉嘉蘭村撤離19人，大武村撤離42人。

(中時)