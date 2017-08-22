屏市豔陽高照，民眾直呼賺到一天颱風假

屏東市上午豔陽高照，民眾賺了一天颱風假，公園也出現親子出遊景象。(林和生攝)

屏市上午豔陽高照，民眾趁著好天氣到傳統市場採買。(林和生攝)

輕颱天鴿暴風圈今天掃過南台灣，台東和屏東縣昨日早早宣布停班停課，中央氣象局表示，今天上半天是颱風離台灣最近的時候，不過屏東市一早無風無雨，甚至出現大太陽，公園出現親子出遊景象，傳統市場也湧現採購人潮，民眾都開心直呼，真的賺到一天颱風假。

(中時)