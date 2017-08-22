《時來運轉》運彩一周單場暨場中投注 827世紀拳賽 全球矚目

「炫富拳王」梅威瑟。(美聯社資料照)

「格鬥天王」麥葛雷格。(美聯社資料照)

拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）和麥葛雷格（Conor McGregor）的跨界大戰，將在台灣時間8/27（日）於拉斯維加斯的米高梅體育館舉行，台灣運彩提供6種特別項目玩法，和彩迷一同關注這場世紀對決。

另外，附上台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(8月22日~28日)，包含一周的單場及場中賽事及賽事焦點預告。本週焦點預告：

1.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

台灣運彩本週前四場賽事選擇各分區冠軍的對戰戲碼。

8/22(二)及8/25(五)由美聯東區第一的波士頓紅襪作客中區第一的克里夫蘭印地安人；8/23(三)及8/24(四)則由美聯西區龍頭的休士頓太空人主場迎戰國聯東區首位的華盛頓國民，精彩好球不容錯過。

‧美國職棒2017球季美國聯盟冠軍賠率最低前三支球隊：休士頓太空人2.75倍、波士頓紅襪3.50倍、克里夫蘭印地安人3.60倍。

‧美國職棒2017球季國家聯盟冠軍賠率最低前三支球隊：洛杉磯道奇1.50倍、芝加哥小熊4.00倍、華盛頓國民4.00倍。

‧美國職棒2017球季冠軍賠率最低前四支球隊：洛杉磯道奇2.35倍、休士頓太空人4.75倍、芝加哥小熊6.50倍、波士頓紅襪6.50倍。

2.「日本職棒」：提供6場單場投注，視情形加開場中投注。

8/22(二)~8/24(四)戰績獨走的軟體銀行鷹將在主場迎戰排名第三的西武獅，近來五連勝的軟銀鷹今年對戰西武獅取得10勝7敗的戰績略佔優勢。軟銀鷹想要以洋聯第一闖進季後賽，後續的賽事絕不能掉以輕心。

‧2017日職總冠軍賽太平洋聯盟賠率最低前三支球隊：軟體銀行鷹1.45倍、樂天金鷹4.00倍、西武獅7.00倍。

‧2017日職總冠軍賽中央聯盟賠率最低前三支球隊：廣島東洋鯉魚1.08倍、阪神虎5.00倍、橫濱海灣之星6.25倍。

‧2017日職總冠軍賠率最低前三支球隊：廣島東洋鯉魚2.00倍、軟體銀行鷹2.10倍、樂天金鷹4.00倍。

3.「足球」：提供5場單場或場中投注。

3.1「英超足球」：

8/26 (六)伯恩茅斯對上曼城。伯恩茅斯開季2敗而且1球未進，就連強勢的主場也不保，本週雖然仍有主場優勢，但對手是本季奪冠熱門之一的豪門曼城，想要取得本季首勝或是首個積分，難度都不小。

8/27 (日)切爾西對上艾佛頓。切爾西上一輪終於在客場開胡，憑著馬科斯阿隆索梅開二度，2：1氣走托特納姆熱刺，本輪回主場趁勝追擊，面對今年夏天失去主力射手盧卡庫，但最近引進冰島國腳西古德森加盟助陣的艾佛頓，將會是一場重量級的大戰。

8/27 (日)英超「Super Sunday」第二場，「紅軍」利物浦繼續坐鎮安菲爾德，迎來上週作客失利的「槍手」兵工廠。紅軍近兩週都是一週雙賽，週中在歐冠附加賽對壘德甲球隊霍芬海姆，是否會因此影響教練的調度？兵工廠不敵斯托克城後，再度暴露防守的弱點，所幸本輪有科斯切爾尼解禁復出，桑切斯亦有機會本季首度上陣，紅軍對槍手，肯定精彩可期。

3.2「德甲足球」：本週首開場中

德甲聯賽上週揭幕，台灣運彩本週將加開一場單場及場中投注，8/26 (六)霍芬海姆首輪主場小勝文達不來梅，第2輪作客挑戰「藥廠」勒沃庫森。藥廠首輪作客不敵強豪拜仁慕尼黑，第2輪必全力以赴爭取首勝。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)