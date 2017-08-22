天鴿來襲 屏東沿海一帶幾乎無風無雨

東港稍早有出現短暫小雨，但不久後即見白雲。（謝佳潾攝）

輕颱天鴿暴風圈目前正通過恆春半島，但屏東沿海一帶幾乎呈現無風無雨的陰天狀態，稍早有出現短暫小雨，但不久又突見藍天白雲，有民眾見之心喜，但淹怕的佳冬海埔社區居民則擔憂，午後會有大雨來襲。

(中時)