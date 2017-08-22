受不了男粉絲「這件事」SKE48隱忍八年總算說出口
AKB48姐妹團SKE48，上個月發行第21張單曲《意外的芒果》，才一個月就獲得不錯迴響，因此舉辦多場握手見面會回饋粉絲，未料正值夏天加上粉絲以男生居多，汗味引發的體臭瀰漫會場，這讓SKE48忍了八年總算在推特發聲明，公開要粉絲「自己多注意」。
SKE48成員松村香織在推特發文，她表示很感謝粉絲來握手會，不過有個「嚴重問題」已經隱忍八年，那就是常收到女性粉絲抱怨，排隊時常有人散發濃厚體臭味，但散發體臭的人通常不自覺，因此周遭的人只能強忍惡臭，甚至表示「根本是惡臭會」，這讓松村香織除了呼籲男粉絲注意自身體味，此外更貼心推薦數款體香劑和男用爽身貼布，並在下次握手會中準備「體臭對策」，希望屆時將是首次「無臭握手會」。
(中時電子報)
關鍵字：SKE48
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