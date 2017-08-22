天鴿颱風陸警 可望11：30解除

天鴿颱風台灣本島陸上颱風警報在上午11點30分可望解除。 (圖/中央氣象局)

天鴿颱風快飛，中央氣象局課長羅雅尹表示，今(22)日上午11點30分台灣本島陸上颱風警報就可解除。

根據中央氣象局最新觀測資料，今年第13號颱風天鴿目前位在鵝鑾鼻南南西方約130公里海面上，正以每小時23轉27公里速度，向西轉西北西進行，7級風暴風半徑120公里，暴風圈正逐漸通過恆春半島，對屏東地區及恆春半島仍構成威脅。

中央氣象局課長羅雅尹表示，天鴿颱風路徑有偏西，移動速度加快趨勢，因此預計上午11時30分就可解除台灣本島的陸上颱風警報，但海上颱風警報仍持續發布。

中央氣象局也發布豪雨特報，台東縣、花蓮縣、屏東縣有大豪雨發生機率，宜蘭山區、高雄山區有局部大雨或豪雨；南部地區、中部以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率。提醒民眾因適逢西南部近海大潮，慎防淹水。

(中時電子報)