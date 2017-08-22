醫師納《勞基法》有變數！衛福部備好B計畫因應

衛福部再三強調，全台受僱醫師將於2019年9月1日納入《勞基法》，但現可能改採「B計畫」。衛福部指，因勞動部恐不接受衛福部提的「工作指引」，故擬好備案：就是透過修《醫療法》，讓醫師就算不進《勞基法》，仍享有退休金制度、擁有工作契約、職業傷害補償採平均薪資計算等保障。

為讓醫師納入《勞基法》，衛福部日前已將「工作指引」送進勞動部，但當中周工時80小時、連續工時最長28小時等2項，勞動部無法接受，認為目前最長的保全業，周工時也不過72小時，且一般正常工時為8小時、最長也僅12小時，擔心一旦納入，其他行業都要求比照辦理。

衛福部醫事司司長石崇良說，醫療業無法適用「連續工時12小時」，否則屆時患者等待時間會超過現在2倍，但若勞動部堅持不通過28小時版本，為兼顧醫師權益、勢必要有所備案。

衛福部所謂的備案，就是透過修訂《醫療法》，來達到「訂出退休制度、提撥薪資6％」、「職業傷害保障用平均薪資來算」、「訂出工作規則、院方和受僱醫師打契約」、等3項目的。

石崇良解釋，除了有公保的公立醫院、少數規模大的私立醫院外，多數私立醫院並無退休金制度，透過修法，要求所有私立醫院替受僱醫師投保，讓他們享有退休金制度；此外，現在的勞保有投保薪資上限，最多就是3.5萬元，但未來修訂的《醫療法》，將會以醫師的「平均薪資」來做為賠償依據。

石崇良強調，以醫師平均薪資約50萬元來算，並用最高賠償42個月的死亡為例，勞保賠約150萬元，《醫療法》卻可賠過2000萬元，如此可讓醫師更有保障，「這適用於所有公、私立醫院，醫院必須要幫醫師投保，或準備一筆基金來因應。」

衛福部強調，仍會以現有的「工作指引」、來積極爭取醫師納《勞基法》，但若勞動部拒絕、或說要等待數年才接受，衛福部就「不等了」，同步於明年展開《醫療法》修法來當備案，預計年底擬好草案，明年送進立院。石崇良承諾，2019年9月1日，一定讓所有受雇醫師享有該有的勞基法保障。

(中時)