旅館業面臨陸客減少 轉型聚焦社區服務

面對陸客減少 旅館業轉型社區教學/圖:業者提供

團體陸客的減少衝擊著現今台灣觀光相關產業，也是許多旅館業者面臨的困境。如何從這泥沼中殺出一條與眾不同的出路呢?座落於台北捷運淡水線復興崗站的樺舍商旅北投館，早已把目光聚焦在社區服務上。

首先「敦親睦鄰方案」，社區里民只要出示身分證件即享有住宿優惠，無論是接待來訪親友、或是婚禮迎娶，樺舍商旅北投館成為里民的第二個家，並從中感受到旅館從業人員親切又溫暖的服務。

社區學員認真學習飯店的餐飲專業教學/圖:業者提供

另再配合文創藝術推廣，與知名紙藝大師、烘焙達人合作，讓里民在忙碌工作之餘參加課程陶冶性情，促進與里民的對話與交流，也成功凝聚附近居民社區營造的意識。

社區學員的學習甜點烘焙成展現/圖:業者提供

紙藝大師金爾莉女士，比利時魯汶紙藝博物館館長、比利時中歐中心文化組負責人。一把小剪刀遊走紙張之間，用虛實線條呈現光與影的色彩，帶領學員體驗其中無限美妙。烘焙達人菲菲老師，向過度包裝say NO、向食安美味say yes，以主婦替家人著想的信念，精心挑選健康優質且美味的食材，用雙手細細傳遞幸福溫暖的滋味，品嚐食物最真實自然的美味。

飯店不再只是提供住宿的空間，除了讓旅人有家的感覺、家的溫暖以及提供優質的服務外，求新求變、從大地方著眼、小地方著手，是樺舍商旅員工不斷努力求進步的方向與動力，讓每位喜愛樺舍商旅北投館的旅人隨時回來敘敘舊、聊聊天。

(中時電子報)