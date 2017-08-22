彰化驗出芬普尼毒蛋 超過歐盟標準30倍
歐洲先前才爆發芬普尼毒蛋爭議，此事也向台灣延燒，農委會檢驗發現，彰化有3座蛋雞場的蛋驗出芬普尼，其中一場殘留最高，超過歐盟標準30倍。農委會強調，昨日已跨部會啟動全台蛋雞場的抽樣檢驗，目前超標的彰化3家蛋雞場的雞蛋會全數銷毀，已上市雞蛋則由食藥署下架銷毀。
農委會表示，芬普尼的歐盟標準為5ppb，台灣標準則是不得檢出，此次超標的分別是文政牧場驗出5ppb，國貿牧場驗出22ppb，連成牧場153ppb，目前會再全面檢驗台灣的2000場蛋雞場，預定3日內完成檢驗。
芬普尼是一種農藥、殺蟲劑，被世界衛生組織列為中等毒性，殺蟲作用主要是神經毒使其死亡，美國環保署也把芬普尼列為C級致癌物，在動物實驗中會增加癌症風險，例如甲狀腺腫瘤。
(中時)
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