廣州擬造中央公園 從傳統走向國際
號稱「花藝界奧林匹克」世界花卉協會年會暨2017廣州國際花卉藝術展，距今剩不到1個月。不久後，廣州街坊將能在家門前充滿自豪感地欣賞花藝大師的匠心之作。
雖然花期未至，但一系列花藝活動已進行得如火如荼，吸引眾多市民參與。對廣州人而言，花早已是生活中的一部分。一直以來，「花城」代表廣州人民對美好生活的追求，也成為一張不可多得的文化名片，是廣州獨一無二的歷史記憶和城市標誌。
10日，廣州市政府常務會議審議通過《廣州市國家森林城市品質提升建設規劃（2016-2020年）》，廣州將打造國際先進、具有嶺南特色的國家森林城市，叫響國際花城新名片，如今的廣州，正從1700多年歷史的傳統花城走向國際花園城市。
未來5年內，廣州將聚焦重要地段、特色道路、公園節點、城市出入口、綠道等，大規模種植開花植物30萬餘株，透過「點線面」結合，打造不同規模、不同特色的主題花景，建成賞花點140處，覆蓋全市11區。
此外，廣州更將打造點睛之作，擬在白雲山或華南植物園，建設類似美國紐約中央公園的頂級城市中央公園。該中央公園將體現嶺南園林精髓，傳承千年花城文化，凸顯現代廣州活力，形成北有白雲山、中央公園，南有廣州塔、海珠濕地的格局，為當代嶺南園林留下傳世之作。
(中時電子報)
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