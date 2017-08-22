林奕含父母不告 南檢：陳罪嫌不足

26歲女作家林奕含（左）自殺，留下《房思琪的初戀樂園》小說，內容是女主教遭到補習班老師性侵，並強調是真人真事，之後擔任國文老師的「陳星」（右）。（圖左取自林奕含臉書，圖右「陳星」為網路圖片）

補教名師陳星被控妨害性自主案件，台南地檢署除3度傳訊陳星外，還傳訊相關證人34人次，但因林奕含的父母親不願提出告訴，也無法提供林女生前遺留的個人日記、手札文件與電腦等相關資料，檢方只能依職權調閱2人通聯紀錄、林女就醫紀錄及電子郵件、網路資料，釐清案情。

檢方發現，林奕含是在高二下學期才到陳星任教的補習班，當時林女已滿16歲。經核對雙方通聯紀錄後，檢方也推斷2人於2009年8月起開始交往，當月即發生第一次性行為，此時林女已結束補習班課程，雙方沒有師生關係。

此外，檢方也比對林女出版作品《房思琪的初戀樂園》小說，及該小說的前版《初戀》的電子檔，發現不僅2本作品的主角都叫「房思琪」外，前版主要情節也是以高中女學生為主角，並描述與某補習班年長已婚的國文老師合意交往，後經父母發現嚴厲責罵並加以阻止，該女主角因而被迫斷離，並服藥自殺，其後也送至精神病院治療，明顯與後版的女主角被誘姦情節不同。檢方也據此認定，前版應較符合事實。

檢方更發現，林女早於2008年12月起即有長期偏頭痛及憂鬱症就醫紀錄，但當時均未提及遭性侵害一事；隔年10月因父母要求與陳分手，11月更因與父母發生衝突後服藥過量，被送急診並收治精神病房。此次住院病歷中，也沒有林女被性侵害的相關內容。

儘管林女歷次心理諮商紀錄中，曾提及「被強迫」及「誘姦」等詞語，但紀錄中也顯示林女曾表明認為，那一段經驗「就是一場戀愛」，及「當時很願意滿足對方的慾望，好像是她的責任，同時有一種權力感，可以安慰高高在上的對方」等語。檢方也據此認定，陳國星與林奕含發生性行為時，是否違反林女的性自主意願？並非全然無疑。

檢方強調，針對陳星被控妨害性自主犯行，除了告發人主觀臆測指述外，查無其他客觀積極證據可資佐證，因此本於罪疑唯輕、利歸被告的無罪推定原則，應認罪嫌不足。

(中時)