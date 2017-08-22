研究：每天量體重 不運動也能瘦！

研究發現，每天量體重者比起沒量體重習慣者，身體質量指數較容易下降。（圖/SHUTTERSTOCK提供）

現代人生活忙碌，如果想苗條身材，卻苦無時間實施減重計畫怎麼辦？美國一項為期2年的研究發現，每天量體重，竟能讓身體質量指數（Body Mass Index, BMI）下降。

根據《DrexelNOW》網站報導，美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）及卓克索大學（Drexel University）找來294名女大生，進行為期2年的研究，女大生在未參與減重計畫及未被告知刻意減重的情況下，被要求每日測量體重。

研究分別在6個月及2年後測量女大生的身體脂肪比例，結果發現，比起沒有每日測量體重的那組，每天測量體重的女大生身體質量指數明顯下降。心理學家羅森巴姆（Diane Rosenbaum）驚訝表示，沒有想到在未實施減肥計畫情況下，人們可以減肥。

卓克索大學副教授布特林（Meghan Butryn）認為，定期量體重屬於健康的行為，若看到體重數字增加，可以激勵人們去改變。

不過，總體而言，量體重只是讓你更加注意身體的訊息，想要「健康瘦」，還是得靠規律的運動及正確的飲食控制喔！

(中時電子報)