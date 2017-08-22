北韓譴責韓美軍演 稱將以報復和懲罰回擊

韓聯社報導，北韓人民軍板門店代表部發言人22日發表談話稱，北韓視韓美「乙支自由衛士」聯合軍演為美國發起的軍事挑釁，對此將採取報復和懲罰。這是北韓就韓美21日啟動的UFG軍演首次發表官方立場。

發言人稱，北韓呼籲美方在當前狀況下慎重行動，作出正確選擇，但美方無視其警告，採取軍事挑釁，這必將遭到北韓「冷酷無情的報復和不留情面的懲罰」。

(旺報)