百年一遇全美迎日全食 鑽石環效應超壯觀

肯塔基州霍普金斯上空在日全食結束時出現了鑽石環效應。(圖/美聯社)

拉斯維加斯的日食景象。(圖/美聯社)

密蘇里州法明頓上空出現的日全食景象。(圖/美聯社)

日全食景象。(圖/美聯社)

日全食全過程。(影片/youtube)

美國從西岸到東岸共有14州在21日迎來罕見的日全食天文奇景，全美多達2億民眾早早卡位、引頸以待，在風光明媚的上午迎接日全食來臨的那一刻，四周轉眼陷入一片漆黑，讓親身觀看天文奇景的民眾接連歡呼不斷，尤其在是出現了難得一見的「鑽石環效應」時，更是有人感動落淚，再加上這次是99年來再次有日全食景象橫跨美國，讓美國欣賞日全食的活動成為了一場全國嘉年華。

俄勒岡州撒冷出現的日全食奇景。(圖/美聯社)

南卡羅來納州查爾斯頓的小亞瑟·羅芙奧大橋上空出現完美的日食景象。(圖/美聯社)

紐約自由女神像上空出現的日食。(圖/美聯社)

華盛頓州北喀斯喀特國家公園的日食景象。(圖/美聯社)

日食時還可以看到國際太空站的身影。(圖/美聯社)

幸運的美國民眾這次可以遇上百年一遇的天文奇觀 ─ 日全食，其中鑽石環效應（Diamond Ring Effect）最讓天文迷們期待，「鑽石環效應」出現於大約日全食前最後一刻和日全食後的第一刻，當太陽被大部分月球遮蔽時，太陽光會像一粒鑽石般從單一方向照耀出來，也透過月球邊緣不規則的地形透出光芒，形成像鑽石戒指高掛在天空上，「鑽石環」一般只維持10到15秒，是少見的天文奇觀，讓民眾和媒體瘋狂轉載這難得一見的畫面，更有民眾在目睹了這樣的奇景感動落淚，稱自己完成了一生的願望。

除此之外，美國各地都可以感受到民眾的熱情，來自洛杉磯的穆尼(Pat Mooney )特別帶著媽媽到達可觀賞日全食的愛達荷州，早就先入住當地飯店卡位，他為奇景觀賞感到特別興奮，穆尼說到自己有親戚因為工作而錯過觀賞日全食時，他激動地的表示：「這簡直是世上最笨的理由。」

民眾在爭相在洛杉磯觀看日全食。(圖/美聯社)

民眾把觀賞日食當作是一場嘉年華，全副武裝觀賞奇景。(圖/美聯社)

民眾在沙灘畫下對日全食的期待。(圖/美聯社)

民眾自備保護眼睛的眼鏡才可以直視日食全程。(圖/美聯社)

美國總統川普和夫人梅蘭妮亞在白宮陽台觀看日全蝕的過程。(圖/美聯社)

這次可以觀賞到日全食的地區從由西從俄勒岡州東至南卡羅萊納州，讓約有2億民眾紛紛前往日全食帶橫跨的14個州欣賞日全食，光是俄勒岡州交通廳舊估計，在這天有高達100萬遊客湧入該州，想要爭睹日食奇觀，龐大車流量將創下俄州史上最高紀錄。這次的觀賞區域都在民眾可以輕易抵達的地方，不用到特別跑到杳無人煙的海上觀看，也讓這次奇景被形容為「史上最容易觀測及拍攝」的一次。

再加上而這樣橫跨美國的日食景象上次出現已經是1918年的事情了，也因此掀起了美國民眾的觀日食風潮，事前相關保護眼睛的裝備更是大缺貨，而且不僅民眾提早到沙灘、草坪上「全副武裝」的帶著望遠鏡、相機及保護眼鏡捕捉奇景，就連美國總統川普帶著家人和幕僚官員在白宮陽台上，瞬間化身成為天文迷與大眾共襄盛舉。

(中時電子報)