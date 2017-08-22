天鴿颱風影響有限 高鐵今天正常營運
今天高雄風和日麗，台灣高鐵表示，天鴿颱風對高鐵營運影響有限，高鐵22日全天維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。
高鐵左營站表示，雖然天鴿颱風目前尚未造成影響，但正值颱風季節，再次提醒鄰近高鐵沿線的民眾，務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件。
高鐵表示，由於上述物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，也將嚴重影響高鐵行車安全，更有觸法之虞，呼籲民眾切勿掉以輕心。
而有關颱風期間相關退費及退票規定，高鐵表示，旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，可瀏覽台灣高鐵網站、高鐵App「T Express」所發布的最新消息。
(中時)
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