舒淇合影「東北宋仲基」 竟喊好空虛

舒淇曬出和安吉合影。(圖／翻攝自舒淇微博)

大陸演員沙溢日前帶著兒子安吉錄《爸爸去哪儿4》，在節目中又萌又暖又霸道，深受粉絲喜歡，加上軍裝造型和《太陽的後裔》男主角宋仲基神似，被封為「東北宋仲基」，21日舒淇在微博曬出和安吉合影，直喊「好空虛」，讓網友快笑翻。

舒淇曬出和安吉合影，並寫下：「明明吃了一堆東西，為什麼肚子還是好空虛」，照片中舒淇把下巴放在安吉肩上，十足迷妹模樣，網友看了都直呼「安吉的臉看起來好好捏」，還要肚子餓的舒淇乾脆「把我們的國民小男神吃了吧！」

(中時電子報)