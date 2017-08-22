「薩德」重創韓酒店經濟 樂天酒店上半年虧損24億
因禁韓令而遭受重創的韓國免稅店業績尚未恢復，酒店行業又傳來噩耗。2017年上半年韓國樂天酒店業績遭受重創，赤字規模達歷史最大，營業利潤虧損額達900億韓元(約合24億新台幣)。
據大陸《環球網》報導，韓國金融監督院22日發佈的資料顯示，2017年上半年樂天酒店的營業額為30355億韓元，營業利潤虧損900億韓元。2016年上半年，樂天酒店營業額曾達31986億韓元，營業利潤也創造了歷史最高紀錄，達1587億韓元。
據報導，2016年上半年的營業額中免稅店銷售額占了86％，有效填補了酒店及度假村利潤不足的空缺，但2017年以來，受中國赴韓遊客大幅減少影響，不僅免稅店，樂天酒店也遭受了很大打擊。報導稱，2017年上半年，樂天免稅店的營業額同比下降了5.3％，營業利潤同比下降了96.8％。
樂天酒店相關負責人表示，因中國赴韓遊客大減，此前占樂天酒店30％的中國遊客現在降至了10％，酒店和免稅店情況均不容樂觀。
除樂天酒店外，新羅酒店也遭遇了同樣的情況。2017年上半年新羅酒店的營業額雖同比增加了4.2％，但營業利潤卻減少了28.3％。
(中時)
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