航母艦載定生死 陸殲-31前途坎坷

中國殲-31戰機2014年11月11日在珠海航展中心上空進行飛行表演的畫面，被稱為「鶻鷹」的殲-31是中國航空工業集團瀋陽飛機工業集團公司研製的第4代雙發中型匿蹤戰機。（圖/新華社）

中國軍事博物館最近展出的航母模型引發網民熱議與專家關注，一般認為，展出疑似003型航母上的艦載機酷似殲-20。許多分析認為，種種跡象顯示，中國下一代艦載機應該是殲-20，而不是FC-31鶻鷹，也就是俗稱的殲-31戰機。

新浪軍事的分析指出，首飛已6年的殲-20目前已經裝備解放軍小批試用，而與其首飛相隔僅1年的殲-31，前途至今仍不明。

殲-31戰機的定位是中型戰機，這樣定位好處多多，在中國，它可以和殲-20相輔相成，替換現役2代機和部分老舊3代機，用相對低廉的成本，來提高中國航空兵的武器裝備水準與規模。而在國外，它可以避開重型匿蹤戰機的狹小市場，以擁抱廣大的中型匿蹤戰機市場。

分析指出，它可以利用自身的價格優勢，出口至無法買到美國F-35匿蹤戰機，卻想擁有4代機的地區，如中東各大石油出口國，繼而接替梟龍戰機（FC-1），以及出口型殲-7等中低端外銷機型，形成完備的出口戰機格局。

而鶻鷹生存下去最好的機會，就是利用體積小，讓小航母可以多裝艦載機，以及匿蹤性能佳的優勢，在中國自製001A型航母，還有首艘國產彈射型航母的海試與建造機遇中獲得生機。

不過，如果殲-31僅限於艦載，假設以6艘航母的裝備規模，還有管培訓練基地的總裝備來計算，應該不會超過200架，因此全壽命周期成本將十分高昂。相對來說，殲-15可以藉助中國自製側衛系列的裝備體系，有效降低全壽命裝備成本。因此，能否成為艦載機是殲-31能否活下去的關鍵。

此外，分析指出，殲-31想要真正賣得好，可能還需要針對海空軍的戰機市場進行改進，從而搶占更大的航空裝備市場。可以預見，如果中國不大規模裝備殲-31，對這款全壽命周期成本很高的飛機，很難讓它像梟龍那樣，贏得國外買家的青睞與信任。

分析稱，要是未來殲-31無法成為一款艦載機，那它的未來可能很坎坷。不僅如此，縱使它真的成為艦載機，在殲-10C與殲-16即將大規模裝備的當下，它的裝備之路仍會十分坎坷。

(中時電子報)