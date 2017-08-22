調查麥凱恩號撞船 美國海軍暫停全世界艦隊行動

約翰·S·麥凱恩號驅已停泊在新加坡樟宜軍港。(美聯社)

在昨天發生美國驅逐艦約翰·S·麥凱恩號(USS John S McCain)發生撞船事件、導致10士兵失蹤後，美國海軍基於最近發生一連串軍艦撞船事件，下令調查太平洋艦隊、並且暫停全世界所有美國軍艦的行動。

這是美國海軍軍艦今年來第4起事故，也是近2個月以來第2起。海軍上將兼作戰部長John Richardson說，這個趨勢需要採取更強烈的行動，因此他下令暫停全世界所有海軍船艦的行動。

麥凱恩號昨天早上在前往新加坡時，和從台灣出發的賴比利亞油輪Alnic MC發生相撞，麥凱恩號的左側受到衝撞，導致5名士兵受傷、10名士兵失蹤。Alnic MC則是前側水線上方的受損，但無人受傷、也為漏油。新加坡港口單位也表示，沒發生油汙問題或是影響海峽交通。

撞船後麥凱恩號已經以自身動力，抵達新加坡樟宜軍港，Alnic MC則前往新加坡的Raffle錨地，船上人員表示船的閥有受損，本身原本運載將近1.2萬噸的燃油。

(中時電子報)