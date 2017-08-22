操弄民粹情緒 黃智賢：小英才丟臉丟到國外

總統蔡英文。(本報資料照片)

世大運19日舉行開幕式，發生陳抗團體干擾運動員進場狀況，引發輿論抨擊。對此，政治評論家黃智賢說執政者第一時間定調，說這叫做「丟臉丟到國外去」，把反年改者立刻打成全民公敵，一時間操作媒體和網路情緒，讓台灣人忘記815大停電和前瞻的荒謬。她說公然是人民為仇敵、立場不一致的蔡英文很丟臉。

黃智賢指出，現場的選手和外媒，沒有人認為台灣很丟臉，為陳抗事件很平常，現場既沒有暴徒，也沒有人攻擊選手，更不是恐攻。

黃智賢點出8大丟臉，包括「真相羅生門才丟臉 」、「查不到丟煙幕彈的人才丟臉」、「忘記2009年的聽障奧運，獨派抗議模式才丟臉」、「罵人王八蛋，說要把人通通抓起來的柯文哲才丟臉」、「說要嚴懲暴徒的蔡英文很丟臉」、「說要以現行犯依法逮捕的林全很丟臉」、「轉移焦點，操弄民粹情緒的蔡英文很丟臉」、「官方放話說謊的人很丟臉」。

黃智賢提及，蔡英文當上民進黨黨主席，一度有「暴力小英」的外號。太陽花和反課綱，哪一件不是用暴力攻擊國家機關?還佔領行政院、立法院、教育部。「怎麼？那不叫作暴徒?所以只要支持台獨，就叫做公民不服從?反對蔡英文，就叫作暴徒?」

黃智賢最後表示，不管是發言還是臉書PO文，絕口不提中華民國的蔡英文，很丟臉。說台灣只有一種聲音的蔡英文；、公然是人民為仇敵的蔡英文、立場不一致的蔡英文很丟臉，丟臉丟到國外去。

黃智賢臉書全文：

誰丟臉丟到國外去

世大運開幕式因為陳抗而在第一時間影響了選手入場，直到約莫20分鐘後，選手才入場。

執政者第一時間定調，說這叫做” 丟臉丟到國外去”。

把反年改者立刻打成全民公敵。

但其實現場的選手和外媒，沒有人認為台灣很丟臉。

因為陳抗事件很平常。

現場既沒有暴徒，也沒有人攻擊選手，更不是恐攻。

但民進黨因為要台獨，中文程度太差，又得了失智症，所以這句話用得很不恰當。

只好教教執政者，什麼叫做丟臉丟到國外去 !

1 真相羅生門才丟臉 !

從8月19日開幕到今天4天了。到底選手是因為7:05反年改衝到小巨蛋南邊入口，還是因為7:30神奇的兩顆從天而降的煙幕彈，才不進場的 ? 到今天不管台北市政府還是警方，說詞兜不攏。

但台北市世大運維安處長黃嵩琛，證實是因為煙霧彈。

如果是因為煙霧彈的話，那現場的反年改人，就跟選手不入場無關了。

更何況區區兩顆煙幕彈，也不是朝選手丟，為什麼官方要讓選手停止入場 ?

不是說丟煙霧但是可以的。

但煙霧但和選手不入場，又有什麼正相關?

2 查不到丟煙霧彈的人才丟臉 !

四天了，眾目睽睽下丟出來的煙霧彈，卻找不到涉案人。

到底是誰丟煙幕彈的 ?

從警方蒐證錄影帶，很清楚看到反年改團體是被警方隔離在左側的。

畫面右邊全部是工作人員，這時突然從上方，先後出現兩顆煙幕彈。

警方查不到是誰丟的 ?

那如果這兩顆不是煙幕彈而是手榴彈，怎麼辦?

警方還是查不出來是誰丟的嗎 ?

3 忘記2009年的聽障奧運，獨派抗議模式才丟臉

2009年聽障奧運時，獨派一樣脫離陳抗區，一樣衝到選手入口處，一樣汽笛聲，還用中英文叫喊要馬英九下台。

怎麼 ? 為什麼一樣的事，民進黨不出來叫罵人家是暴徒 ?

4 罵人王八蛋，說要把人通通抓起來的柯文哲才丟臉

柯文哲沒有反省維安體系，現場指揮的問題，卻來表演霸氣。

他憑什麼罵髒話 ?

人民公僕，憑什麼罵反年改的人民王八蛋 ?

為什麼不罵現場的台獨王八蛋 ?

因為台獨是自己人 ? 反年改不過是現場陳抗團體之一，為什麼要被柯文哲借來表演他的”霸氣”

公民為什麼要被人民的僕人罵髒話?

而柯文哲可以在反課綱時，公然包庇用暴力衝進教育部，隊教官施暴的暴徒，說他是在和教官跳舞。

現在卻罵陳抗民眾是王八蛋。這樣的柯文哲，丟臉丟到國外去。

5 說要嚴懲暴徒的蔡英文很丟臉

蔡英文當上民進黨黨主席，一度外號叫做”暴力小英”。

外媒說他租用暴民，不是沒有根據的。

太陽花和反課綱，哪一件不是用暴力攻擊國家機關?

還佔領行政院，立法院，教育部。

怎麼 ? 那不叫作暴徒 ?

蔡英文還發動民進黨立委幫太陽花顧門口呢 !

忘了嗎 ?蔡英文不正是暴徒的支持者和共犯 ?

所以只要支持台獨，就叫做公民不服從 ?

反對蔡英文，就叫作暴徒 ?

6 說要以現行犯依法逮捕的林全很丟臉

林全有什麼人格臉皮 ?

就任行政院長第一天，就對太陽花撤告，從此讓警察士氣低落。

如果連用暴力佔領立法院和行政院的太陽花都不提告了那你林全逮捕什麼抗議的人民?

反年改民眾至今的行為，規模和暴力程度，連跟太陽花提鞋子都不配。

林全是最可恥的，是為了當官，可以不要人格的典型。

6 轉移焦點，操弄民粹情緒的蔡英文很丟臉

抓住台灣人的面子心理。

在第一時間操作媒體和網路情緒，讓台灣人忘記815大停電和前瞻的荒謬荒唐。

讓人民把反年改當成出氣筒。

這樣的手法很成功，下流，很丟臉。

7官方放話說謊的人很丟臉

選手第一時間不入場，明明不是選手受到驚嚇，而是現場台北市世大運和承包商為主，所做的決定。事後卻嫁禍給反年改的人。

世大運台北主辦方說，是世大運組委會 (台北)，安益團隊 (開幕式承包商)，和FISU三方討論，最後 ”考量選手安全，調整為其首先進場 ”。

明明選手沒有安全問題，為什麼不讓選手進場 ?

明明2009年聽障奧運，一樣現場有獨派叫囂，為什麼沒有安全疑慮 ?

為什麼對外說是選手很害怕，不敢進場 ?

這不是嫁禍，什麼才是嫁禍 ?

我真的不支持鬧場。

但既然說選手是因為煙霧彈才延遲入場，那在查出是誰丟煙霧彈之前，怎會第一時間把反年改當成公敵 ?

而就算是找到丟煙霧彈的人了。

現場既然也知道是煙霧彈。

連工作人員都可以徒手把他撿起來。

那還有什麼危險 ?

8

不管是發言還是臉書PO文，絕口不提中華民國的蔡英文，很丟臉。

說台灣只有一種聲音的蔡英文。

公然視人民為仇敵的蔡英文。

立場不一致的蔡英文。

很丟臉，丟臉丟到國外去。

(中時電子報)