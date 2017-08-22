督軍？鼓勵？藍黨團大會 秘書長曾永權來了

國民黨秘書長曾永權（右一）今出席國民黨團大會。（陳彥宇攝）

黨團大會開始前，王金平、曾永權與黨團幹部不時交頭接耳。（陳彥宇攝）

立法院第三次臨時會今（22）日起開始審查前瞻基礎建設計畫特別預算案，國民黨團再痛批，前瞻計畫是綁樁計畫，因此提出上萬提案，刪減金額高達330億元；國民黨團上午也召開黨團大會，商討策略並凝聚委員共識，值得注意的是，甫正式就任的國民黨副主席兼秘書長曾永權也到場督軍。

書記長林為洲指出，國民黨團提案量創紀錄，通案刪減案472案，歲入刪減案1531案，歲出刪減與凍結案7167案，主決議3255案。他強調，國民黨一定會替民眾嚴格監督預算。

今天的黨團大會，連曾永權也出席，在黨團大會開始前不斷與藍委握手寒暄，並不時和前立法院長王金平，以及黨團幹部林為洲、李彥秀等人交頭接耳，似在討論前瞻攻防事宜。有趣的是，曾永權曾在立法院第七屆時擔任立法院副院長，「王曾配」黃金搭檔今天再次合體。

總召林德福表示，曾永權是來指導並替大家加油打氣，黨中央與黨團結合成一體，「這是應該的」，以後除非曾永權很忙，否則黨團大會都會邀請他出席。

林德福也抨擊，前瞻計畫外界反彈聲浪很大，特別是軌道工程，執政黨想用前瞻計畫綁樁，因此國民黨團提出1萬多項提案，要發揮在野黨監督制衡力量，不讓執政黨為所欲為

(中時)