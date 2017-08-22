陳國星不起訴 林俊憲痛罵：王八蛋

立委林俊憲今天針對陳國星不起訴，痛罵王八蛋。（曹婷婷攝）

才女作家林奕含自縊身亡，南檢偵辦狼師陳國星，全案偵結不起訴，雙親林炳煌、賴嘉芳暫未出面表達心聲，立委林俊憲今早也聯繫不上林炳煌。林俊憲面對偵查結果痛罵「王八蛋」，他說，陳國星為不起訴處分，事前即已預料到會不起訴，並不意外，因陳國星在司法上占盡便宜，死無對證。

林俊憲說，這樣的結果大家當然早有心理準備，畢竟當事人已經無法為自己說話了，但雖然覺得不意外，但難免還是想罵一句「這整件事實在有夠王八蛋。」

他說，一開始就知道，法律極可能無法制裁陳國星，所以，才會以社會力量、聲討陳國星，並藉著日創社的弊案，逼陳國星露面。林俊憲說，雖然陳國星逃得了法律，但逃不了社會無所不在的聲討，終生無法抬頭挺胸在陽光下行走。

我們沒有忘了林奕含，立院快速修改了補教法規，還有，日創社的案件也在廉政署偵查進行中，實打實的弊案，必須徹查到底。

(中時)