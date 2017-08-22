藍提上萬前瞻刪減案 蘇嘉全：可能3個月都表決不完
國民黨團針對前瞻基礎建設特別預算案提1萬421案。對此，立法院長蘇嘉全今天說，如果逐案表決，可能3個月都表決不完，非常明顯國民黨是要癱瘓國會。
蘇嘉全也舉例，國民黨團提出的刪減案，第一案減列100萬元、第二案減列99萬元，逐案遞減減列金額，從沒反對黨會提出這樣的杯葛案，尤其在預算案。
蘇嘉全表示，稱為「前瞻」的確有些地方須盡速處理，國民黨這樣提案，違反國會從過去至今朝野彼此間建立起的人民對國會信賴，這是不好方向。
蘇嘉全也向國民黨喊話，期盼朝野坐下來好好談，刪減項目要向人民說明，不只是要癱瘓國會，讓政府無法運作，這絕對不是有力在野監督該呈現的事。
他也指出，提案錯誤百出，有些重複、有些連署人數不夠、有些文字須修正等，擺明不是用心提案，公報處要印1萬多案怎麼印？至少要印2天，浪費紙張。國民黨團應思考需要什麼？覺得哪裡不對？這只要幾案就可解決，如果執政黨不支持可協商，協商不成社會自有公評。
(中時)
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