建議市民提告柯文哲 周玉蔻也曾罵馬英九王八蛋

周玉蔻曾罵馬英九王八蛋。(中時資料照)

世大運開幕遭鬧場。有網友在台北市長柯文哲臉書留言對嗆，網友認為柯P當初拍胸脯保證世大運不會出問題，結果呢？誰是王八蛋？我們台北市民還沒找你算帳呢！柯文哲則回應「你和那些反年改團體」。資深媒體人周玉蔻建議這位市民，「控告柯文哲市長公然侮辱與誹謗。」但卻有網友翻出，周玉蔻2014年12月時的報導，內容寫到周不滿當時的總統馬英九任命毛治國接任黨魁，在臉書直批「毛治國接閣揆；馬英九王八蛋！」

19日晚間世大運開幕，反年金改革團體到場抗議，導致部分選手們無法進入！台北市長柯文哲為此大怒，在記者會上提到此事時，還罵了「王八蛋」！事後，一名女網友在柯文哲臉書下方留言反罵柯「你才是王八蛋吧！」身為台北市長，信誓旦旦，再三拍胸脯保證世大運不會出問題，結果呢？誰是王八蛋？我們台北市民還沒找你算帳呢！最後再次要柯文哲「請你告訴全台北市民，誰是王八蛋？」結果柯P回應「你和那些反年改團體。」

周玉蔻建議這位市民，控告柯文哲市長公然侮辱與誹謗。但有網友在周玉蔻臉書留言，要蔻蔻姊這次還是噤聲吧「因為您已經站在輿論的對立面了」 更何況開此先例的並不是柯P，附上2014年12月「毛治國接閣揆 周玉蔻飆罵：馬英九王八蛋」新聞，內容提及，國民黨九合一選舉大敗，行政院長江宜樺請辭獲准，事後馬英九任命由現任副院長毛治國出任。周玉蔻當時在臉書寫下：「毛治國接閣揆；馬英九王八蛋！」

有網友認為「要刮別人的鬍子前，先把自己的刮乾淨。」、「難怪你一直告輸，法律常識都沒有」、「趕快告！我看看是有講關鍵字的會贏，還是柯P會贏，謝蔻蔻姐截圖，一目了然」、「蔻蔻姊，你這篇會被噓…那女的留言給市長第一句說：你才是王八蛋吧…她先罵市長的喔」、「回答問題也有罪？」、「不是市民有疑問提問，所以市長回答嗎？怎變成控告柯文哲市長公然侮辱與誹謗。」

(中時電子報)