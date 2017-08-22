賴清德談林奕含案：若善惡有報 陳國星難逃報應

台南市長賴清德今早也針對南檢偵結不起訴陳國星一案，表達看法，他說，司法雖沒有足夠證據足以訂陳國星的罪，但陳國星傷害林奕含讓她得到憂鬱症是事實，因此，陳國星雖可躲過法律制裁，絕對逃不過良心譴責，如果善惡有報的話，陳國星也會得到報應。

賴清德說，希望林奕含的不幸事件能提醒年輕孩子要注意自己安全，希望每個老師都以陳國星為戒，避免傷害學生，要好好愛護學生不可傷害學生，不要讓孩子受到傷害，讓家長傷心，讓整個社會都非常失望。

立委王定宇也說，這是一件悲劇，而這個悲劇造成一個優秀女生的殞落，雖然法律可能無法處理所有事情，但作惡者還是要付出代價。

(中時)