多年未戀愛傳基情 男星曝擇偶條件：要是女的

唐文龍公開擇偶條件，力撇同志傳聞。(圖/東網)

香港著名演員唐文龍，私下感情世界相當精彩，不過自從和空姐女友分手後，感情狀態呈現一片空白，未料和男性友人逛街時，因為互動親暱被傳出同志情，對此他則是公開擇偶條件，力撇甚囂塵上的同志傳聞。

根據《蘋果》報導，唐文龍自曝可能是擇偶門檻過高，導致分手多年仍是孤單一人，自從與好友劉永健驚傳同志情後，為了避免再讓人誤會，已經不敢單獨找男性友人外出，因此除了公事之外就儘量避免見面，他更自曝「我老爸打給我，問我是不是愛男生，我都不知怎麼跟他解釋，搞到我找不到女朋友，救命啊」，此外為了撇清同志傳聞，他更公開擇偶條件「身材好、白白嫩嫩、年紀小」，但仍不忘強調「對方要是女生」。

(中時電子報)