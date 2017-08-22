多年未戀愛傳基情 男星曝擇偶條件：要是女的
香港著名演員唐文龍，私下感情世界相當精彩，不過自從和空姐女友分手後，感情狀態呈現一片空白，未料和男性友人逛街時，因為互動親暱被傳出同志情，對此他則是公開擇偶條件，力撇甚囂塵上的同志傳聞。
根據《蘋果》報導，唐文龍自曝可能是擇偶門檻過高，導致分手多年仍是孤單一人，自從與好友劉永健驚傳同志情後，為了避免再讓人誤會，已經不敢單獨找男性友人外出，因此除了公事之外就儘量避免見面，他更自曝「我老爸打給我，問我是不是愛男生，我都不知怎麼跟他解釋，搞到我找不到女朋友，救命啊」，此外為了撇清同志傳聞，他更公開擇偶條件「身材好、白白嫩嫩、年紀小」，但仍不忘強調「對方要是女生」。
(中時電子報)
關鍵字：唐文龍
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