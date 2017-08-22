梁朝偉不要看！劉嘉玲25年後見他 親密幫擦汗
演藝圈夫妻檔梁朝偉、劉嘉玲2008年在不丹舉辦世紀婚禮，夫妻婚後演藝成績依舊亮眼，不過近日劉嘉玲卻公開替老搭檔擦汗！原來這是劉嘉玲與任達華時隔25年後，將首度再合作，劉嘉玲見到昔日搭檔更是難掩欣喜，並大方幫任達華擦汗，足以見識到兩人的好交情。
劉嘉玲與任達華這對帝后級的老搭檔，曾合作經典電影、電視劇，自從1992年推出《車神》後，25年後兩人將再合體，合作英皇電影的賀歲片《我的情敵女婿》，劇情敘述兩人時隔多年後在麵攤相遇，而事實上劉嘉玲與任達華也是相隔25年後再合作，電影話題十足。
見到老搭檔，劉嘉玲更是展現貼心的一面，拿起紙巾為任達華擦汗，老友再見面互動熱絡，兩人好交情表露無遺。網友更是羨慕任達華，有女神為他擦汗，不過也有人擔心梁朝偉的心情，不過劉嘉玲、任達華是老搭檔，想必梁朝偉是不會擔心的。
(中時電子報)
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