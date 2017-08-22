世大運》溜冰有望再添牌 1000m爭先賽中華4將晉決賽
2017世大運中華隊昨滑輪溜冰項目斬獲2金4銀，有望再添獎牌了！今(22日)稍早進行男子和女子1000公尺爭先賽複賽，中華隊4名選手出賽都滑出佳績，順利挺進決賽，其中女子組的楊合貞和李孟竹更雙雙以分組第1之姿晉級，其中李孟竹1分31秒798成績，是所有選手之冠。
滑輪溜冰項目今天率先進行1000公尺爭先賽，女子有21人參賽，男子則有23人，比賽分三組進行，除了每組第一，另取成績較佳的5名，共有8名選手能進到決賽。男子組部分，中華隊由昨10000公尺計分淘汰賽奪銀的柯福軒及黃玉霖出賽；女子則是10000公尺計分賽金銀拍擋楊合貞和李孟竹。
柯福軒和黃玉霖同被分在第二組，一開始起步時，2人還居於領先。最後他們雖被義大利選手追過，但仍包辦第2和第3；柯福軒滑出1分23秒661成績，黃玉霖則滑出1分23秒717。2人不僅順利挺進到複賽，且預賽成績也在所有選手中排名前3。
今天現場風勢比昨天強，黃玉霖直言得花更多力氣去拚，而2人被分在同組，剛好有了些優勢。他說，2個人同組能相互照應，他們賽前就設定策略，以拚擇優成績為主要目標，一人帶一圈。他自認應該有機會晉級，表示若真的進決賽，會盡量放輕鬆，「不會像複賽一樣一開始就衝。」
女子組的2名中華隊選手，表現更是傑出。昨10000公尺奪金的楊合貞首先於第二組上場，她起初還只維持在第4，倒數2圈時殺出重圍，甚至到最後1圈，還拉開和其他選手的距離，滑出1分33秒041成績，拿下分組第1。到了第三組的李孟竹，類似的畫面再度出現，她也以不小的差距挺進決賽。
(中時電子報)
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