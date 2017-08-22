天鴿來襲 屏東西大武山累積雨量達269毫米

天鴿颱風來襲，屏東縣政府宣布22日停班停課一天，但屏東大部分地區幾乎無風無雨，民眾賺到一天颱風假。雖然屏東泰武鄉西大武山的累積雨量全國最高，但因在深山內，對附近部落完全沒影響，目前山區也未進行撤離。

根據中央氣象局資料，天鴿為花蓮地區帶來大雨，截至上午10時半，累積雨量全國前17名都落在花蓮縣，唯獨冠軍被屏東的西大武山拿下，累積雨量達269毫米，遠超過第2名花蓮萬榮鄉西林的175毫米。

不過屏東雨量較集中區域只在泰武、春日2鄉山區，其他地區幾乎無風無雨，只偶爾飄細雨，讓民眾直呼「根本不像颱風天！」也有民眾利用難得的無風雨颱風假出遊，21日剛開幕的紅藜故事館也接獲遊客詢問，開館迎賓。

位於山區的原住民部落因無風雨，並未進行預防性撤離，屏縣原民處長伍麗華說，只有春日鄉春日村部分地區停電，並無大礙。泰武鄉屏106線2K至7.5K路段，21日下午7時實施預防性封路，也因無風雨，於22日早上09時半解除管制。

(中時)