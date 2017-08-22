遭前男友提告索股權 鍋具女王菲姐勝訴定讞

本名甘玉惠的鍋具女王「菲姐」，數年前與交往30多年的男友丁洋機感情生變，丁男提告要求她返還代理鍋具的冠彣公司股權40萬股，最高法院認為，丁男無法證明與菲姐達成借名登記的合意，不能討回登記她名下的股份，判決丁敗訴、菲姐免返還股權確定。

70多歲的丁男主張，他在1982年獨資創立冠彣公司，後來陸續將40萬股公司股份借名登記在菲姐名下，菲姐沒有出資，只是名義上的股東，且從未參與公司實際管理、營運，他在2014年已經發函給菲姐表示終止借名契約，因此她應將40萬股股份還給他。

66歲的菲姐辯稱，她在1988年投資入股冠彣公司，實際經營並管理該公司，她與丁男並非借名登記，且她和丁是30多年的事實上夫妻，就公司的經營採分工合作，她負責對外部之行銷、推廣、採購，丁負責內部財務之管理，她是公司股東無須返還股權。

歷審都認為，菲姐長期代理鍋具，冠?公司也以菲姐登記註冊商標，她也經常關心公司財務狀況，並非只是產品代言人或掛名股東，且丁男無法證明與她達成借名登記合意，判決丁男敗訴，他不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)