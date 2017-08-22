環保署30年署慶 林全允諾升格環資部

環保署今（22）日舉行30周年署慶，歷年署長與國外嘉賓皆到場祝賀，行政院長林全亦到場致詞，他指出，《行政院組織法》已經通過，環保署將升格為環資部，未來環保署應該擔任裁判的工作，監督做為球員的各部會環保工作是否落實。

環保署長李應元指出，這是第一次有行政院長參與環保署的署慶，環保是一個跨黨派、跨世代、跨地域、跨國界的活動，「大西洋的魚不能吃，太平洋的魚也不能吃」，海洋垃圾是國際問題，因此，在地球氣候變遷的努力上，台灣不會缺席，會一起努力。

林全表示，過去30年來，隨著經濟發展，很多環境遭受破壞，社會也產生很多檢討和反省的聲音，要想想30年後，要怎樣可以讓環保做得更好，環保工作絕對不是光靠環保署，而是每個部門都要努力把關，環保署應該有更高的事業，規格和格局。

林全說，《行政院組織法》已經通過，環保署將改為環境資源部，希望未來環保署能扮演好裁判的角色，讓球員工作交由其他部會去執行，環保署成為監督各部會，推廣環保觀念的單位，這是許多先進國家的作法，雖然是很大的工程，但相信可以成功，「這是我對環保署的期待」。

(中時)