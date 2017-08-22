林奕含雙親揭瘡疤討公道 林父續休診至10月

才女作家林奕含今年2月出版首部長篇小說《房思琪的初戀樂園》，書中描繪房思琪遭補教名師誘姦故事，4月27日林奕含在台北自縊身亡，雙親隔天透過出版社發表聲明，指女兒就是書中的房思琪，因多年前遭補教名師誘姦，罹患憂鬱症，埋下走上絕路的苦果，引起輿論譁然。

林炳煌夫妻更先後透過line群組發布5次聲明，「希望不要再有下一位林奕含」，各界也將矛頭指向陳國星，並因此促使政府實施補習班實名制，希望遏阻再有下一個狼師出現！

林奕含父親林炳煌在台南市經營皮膚科診所，是知名的皮膚科醫師，因為女兒憾事，從5月份未再看診，公告10月才會恢復看診，顯然仍無法從傷痛中走出來。

(中時)