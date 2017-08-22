免費》萌！日型男攝影師取鏡！與「狗狗一起生活這件事」

日本攝影師「濱田英明」鏡頭下的狗狗，有最真實笑容、愛撒嬌、耍小脾氣，然牠們的一舉一動都牽動著我們心！（小器藝廊提供）

「從那樣的觀察中回到自我。自己將與誰、將如何一起生活呢？拍攝他們的生活也是不斷地重新檢視自己的生存方式。對他們抱著極大的感謝。」—濱田英明！對許多人而言，「毛小孩」不僅僅是朋友、更是家人！在日本攝影師「濱田英明」鏡頭下的狗狗，有最真實笑容、愛撒嬌、耍小脾氣，然牠們的一舉一動都牽動著我們心！

您有想過，與狗狗一起生活，是什麼樣的模樣嗎？對於有養狗的您來說，可能一時之間可以說出一百種可能！不論是狗狗好笑的表情、惹人生氣的壞習慣、寂寞討拍的撒嬌、或是每分每秒都貪吃的臉….原來，能夠跟狗狗一起生活，是這麼幸福的事啊！相信您一定這麼覺得吧！

ONE DAY企劃中，總共有九組主角]登場，代表著有九種不同的故事，每一個故事，都是獨一無二，無可取代。ONE DAY希望可以讓更多人感受，也開始思考「與小狗一起生活這件事」的魅力及意義。

日本攝影師濱田英明。（小器藝廊提供）

日本攝影師濱田英明，自2014年7月起，以「與小狗一起生活這件事」為主軸，開始了「ONE DAY」企劃。聚焦於人與犬的生活風景，透過鏡頭，溫柔地將這樣的美好關係表露無遺。小器藝廊，也希望將這份美好，傳遞到台灣民眾的眼前，在初秋的時分，將一絲絲暖意傳達到您的心頭。

3年持續拍攝小狗與主人的日常，濱田英明透過取景框，漸漸了解到所謂「家人」的真義，是抱著一定程度的覺悟，彼此支撐著彼此，而這樣留下的身影，最自然也最動人。

日本攝影師「濱田英明」鏡頭下的狗狗，有最真實笑容。（小器藝廊提供）

小器藝廊深受ONE DAY企劃的感動，同時也認同狗狗是我們最親密的家人的概念，因此特地邀請濱田英明來到台灣，舉辦第一次ONE DAY台灣攝影展，這也是小器藝廊繼器皿、時尚、雜貨類型展覽後，再一次將展覽領域跨足到攝影領域，不變的是，小器藝廊始終關注的焦點：生活。

ONE DAY LIFE WITH A DOG 將展出將近20件攝影作品，並將展售攝影集、明信片、FREE STITCH寵物週邊用品等，希望能帶給大家一個小巧或溫暖的攝影展覽，喜歡狗狗、曾經／正在／未來想跟狗狗一同生活的您來參觀！

日本攝影師「濱田英明」鏡頭下的狗狗，有最真實笑容。（小器藝廊提供）

濱田英明 ONE DAY LIFE WITH A DOG（免費）

時間：9/2（六）～9/17（日） 週一～週日：12：00～20：00

地點：小器藝廊（+g）

(中時電子報)