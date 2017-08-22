世大運違法陳抗 朱立倫：不容許在新北發生

世大運開幕典禮，因反年改團體抗議，引發全民撻伐，新北市長朱立倫22日在市政會議時表示，新北市務必確保場館進出與所有選手安全，不容許有任何違法陳抗、阻撓或影響選手安全及交通順暢的事件發生。

朱立倫說，世大運在台灣舉行，是台灣的盛事，也是國人展現熱情的機會，新北市有重要比賽場館與選手村設置，一定要確保所有選手和場館安全，朱立倫也肯定和感謝所有工作人員，新北市相對平靜順暢，但比賽到30日才結束，直到選手們離開以前，都要提高警覺，做好所有防護工作。

(中時)