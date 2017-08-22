彰化爆發芬普尼毒蛋 成人吃1.6顆就超標

繼歐洲、南韓等地雞蛋陸續驗出農藥芬普尼後，國產雞蛋也驗出數據偏高的「芬普尼」，至於產品流向與污染來源，農委會22日上午10時和衛福部及環保署召開跨部會記者會，圖為農委會副主委陳吉仲說明。(中央社)

歐洲、韓國先前發生芬普尼毒蛋爭議，此事也在台灣爆發，彰化有3座蛋雞場的蛋驗出芬普尼，其中一場殘留最高，超過歐盟標準30倍，若食用該廠的雞蛋，體重60公斤的成人只要1天內吃1.6顆就超標。農委會及食藥署表示，彰化3家蛋雞場所產的雞蛋會全數銷毀，已上市雞蛋則由食藥署下架封存，目前會再對全台的蛋雞場檢驗芬普尼，檢驗最快明天下午完成。

芬普尼是一種農藥、殺蟲劑，被世界衛生組織列為中等毒性，殺蟲作用主要是神經毒使其死亡，美國環保署也把芬普尼列為C級致癌物，在動物實驗中會增加癌症風險，例如甲狀腺腫瘤。根據農委會提供的資料，此次彰化超標的3場蛋雞場分別是「文政牧場」被驗出5ppb，「國貿牧場」被驗出22ppb，最高的是「連成牧場」的153ppb，超過歐盟標準(5ppb)30倍。

農委會副主委陳吉仲指出，先前歐洲和韓國都發生雞蛋殘留芬普尼的問題，農委會配合行政院食安辦要求，積極做牧場及上市牧場檢驗，8月中食藥署抽驗市面上雞蛋時，並未檢出，但後來防檢局也加入抽驗，前天晚上確認檢驗的45蛋雞場內，有3場驗出芬普尼，其中2場超過5ppb的歐盟標準，農委會已立即對3場採取移動管制，雞蛋未來會直接銷毀，所有這些三場蛋雞也移動管制，農委會還將針對全國約2000場的蛋雞場全面檢驗，最快明天下午前檢驗完畢。

食藥署署長吳秀梅表示，芬普尼在台灣是不得使用在食用動物裡面，國際上的殘留標準部分，歐盟是5ppb，日韓是20ppb，美國是30ppb，在動物實驗當中，攝取超過30ppm，會出現甲狀腺腫大的問題，若以每顆蛋殘留5ppb計算，體重60公斤的成人，一天吃48顆才會超標，但此次彰化驗出芬普尼的牧場，其中一場連成牧場被驗出153ppb，換算若吃到此牧場的雞蛋，只要1.6顆就會超標。

吳秀梅指出，這些驗出芬普尼的牧場，其所產的雞蛋都要封存銷毀，食藥署會快速把超標蛋品封存處理，預計下午會公布從市面上掌握到多少雞蛋的數量。

防檢局長黃㯖昌表示，根據現場了解，疑似是蛋農在實施禽舍防蟲處理時，噴到雞隻羽毛，才出現殘留，蛋農可能在不知情的狀況下誤用了芬普尼，或明明知道不能使用，仍違法用了含用芬普尼的殺蟲劑，雖然噴灑用的芬普尼在去年1月1日已經禁用，但不排除市面上還有沒有用完的芬普尼仍受到使用。

黃㯖昌指出，若違規將芬普尼使用在農作物上，可以罰1.5萬元到15萬元，違規用在禽畜等動物身上，則可以罰6萬元到30萬元。

(中時)