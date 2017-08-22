川普：美對阿富汗承諾不是「空白支票」
美國總統川普表示，美國不會從阿富汗匆促撤軍，但美國在阿富汗的承諾不是「空白支票」；川普並指出，美國不會再容忍巴基斯坦為恐怖主義天堂，呼籲印度在區域內負起更多責任。
川普於美東當地時間21日晚間在華府西南方的邁爾堡（Fort Myer）軍事基地發表對全國演說，闡述美國阿富汗戰事新策略。阿富汗戰爭迄今已近17年，創下美國近代史上時間最長的戰爭。
川普在這項備受矚目的演說中坦承，儘管他有想從阿富汗撤軍的衝動，但經仔細研究後，他了解若匆促從阿富汗撤軍，將為恐怖主義創造「真空」。川普援引2011年美軍自伊拉克撤軍後經驗顯示，恐怖分子趁機壯大擴散，導致了「伊斯蘭國」(IS)崛起
川普說，美軍會繼續協助阿富汗，但不會討論部隊部署情況，美國對阿富汗的新戰略已從以時間為基準，轉變成視地面情勢而定，「我不會說，我們何時離開（阿富汗）。」
不過，川普強調，阿富汗政府必須肩負更多責任，美國的承諾不是沒有限度，也不是空白支票，「我們不是來打造國家的，我們是來殺恐怖份子。」
演說中，川普談到了南亞國家對阿富汗和恐怖主義興起不應置身於外。川普說，美國對對巴基斯坦長期為恐怖分子天堂，不能再保持沈默，也不能再容忍，將決意防範巴基斯坦成為恐怖安全港。另一方面，川普則向印度喊話，要求印度付出更多責任。
川普演說前，美國國務卿提勒森分別與巴基斯坦總理、印度外長和阿富汗外通電，就美國願意透過一個新策略，與這些國家合作，穩定南亞。
(中時)
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