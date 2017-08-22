空軍防空暨飛彈指揮部 9月1日編成
因應未來敵情威脅與作戰任務需求，「防空砲兵指揮部」及「防空飛彈指揮部」將於今年9月1日進行整併，編成「空軍防空暨飛彈指揮部」，以擔負聯合防空作戰任務，有效發揮組織之功能及編制運用效能。
國防部今日召開例行記者會，說明空軍防空砲兵指揮部與防空飛彈指揮部整併規劃。國防部表示，「防空砲兵指揮部」與「防空飛彈指揮部」，擁有的防空武器系統獨特，且複雜度高，個別的防空陣地分佈廣闊、幅員過大，整併後，可有效整合運用防空飛彈戰力，擔負聯合防空作戰任務，並使防空作戰指管事權統一，增加作戰指揮速度與兵力運用彈性，發揮整體防空作戰效能，亦可有效提升基層部隊作戰訓練等運作成效。
在組織編設方面，國防部指出，依任務、組織層級與編設基準，規劃指揮官以「中將」編設，以擔負防空部隊政策、教育訓練、後勤整備及建軍規劃等管制與督導，原各防砲及飛彈群級單位整併後，透過「交織歷練」，增加中、高階管理幹部歷練不同職務，以熟悉各式武器系統及部隊管理，以健全人事經管與發展。
國防部強調，空軍建軍發展、戰備整備努力的方向，均以捍衛我國領空及國家安全為前提，依「完備聯合作戰指管，建置遠距精準、攻防兼具之防空戰力」政策指導，「防空暨飛彈指揮部」編成的目的，在統一防空作戰指管事權，加快威脅反應速度，以建立一支「量適、質精、戰力強」之防空勁旅。
(中時)
關鍵字：空軍防空暨飛彈指揮部
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