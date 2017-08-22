跆拳女子46公斤級 許乃勻首輪苦戰韓吞敗
本來想退休的許乃勻，世錦賽暨世大運選拔「爆冷」出線，今參加世大運跆拳女子46公斤級，首輪對上韓國KIM Bomi，開賽採取保守攻勢，卻被對手壓著打，直到第二、三回合改變戰術，增加正拳，急起直追，比數拉近到5比7，最接近甚至只落後對手1分、9比10，最後仍無力挽回，以9比11、2分之差吞敗。
首次參加大型比賽的許乃勻坦言：「蠻害怕的！」，第一次和韓國KIM Bomi交手，不知道對手習性，前面比較保守，第三回合「就落後、沒想太多」全力拚，感嘆：「若能再堅持一點就有機會了！」直言地主優勢以及不絕於耳的加油聲讓她「壓力超大」，賽前更是「緊張死了」，已經22歲的她未來還是參加亞運選拔，但「不會看這麼重、不是首要目標」，計畫轉教練到高雄一所國中任教。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。