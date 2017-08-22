跆拳女子46公斤級 許乃勻首輪苦戰韓吞敗

許乃勻（藍衣者）首輪遇強敵韓國，苦戰到最後以2分之差吞敗。(蔡依珍攝)

許乃勻（藍衣者）首輪遇強敵韓國，苦戰到最後以2分之差吞敗。(蔡依珍攝)

許乃勻（藍衣者）首輪遇強敵韓國，苦戰到最後以2分之差吞敗。(蔡依珍攝)

許乃勻（藍衣者）第二、三回合改變戰術。(蔡依珍攝)

許乃勻（藍衣者）身材嬌小，首輪遇強敵韓國吞敗，難掩落寞。(蔡依珍攝)

本來想退休的許乃勻，世錦賽暨世大運選拔「爆冷」出線，今參加世大運跆拳女子46公斤級，首輪對上韓國KIM Bomi，開賽採取保守攻勢，卻被對手壓著打，直到第二、三回合改變戰術，增加正拳，急起直追，比數拉近到5比7，最接近甚至只落後對手1分、9比10，最後仍無力挽回，以9比11、2分之差吞敗。

首次參加大型比賽的許乃勻坦言：「蠻害怕的！」，第一次和韓國KIM Bomi交手，不知道對手習性，前面比較保守，第三回合「就落後、沒想太多」全力拚，感嘆：「若能再堅持一點就有機會了！」直言地主優勢以及不絕於耳的加油聲讓她「壓力超大」，賽前更是「緊張死了」，已經22歲的她未來還是參加亞運選拔，但「不會看這麼重、不是首要目標」，計畫轉教練到高雄一所國中任教。

(中時)