樹林警神救援 護送迷途荷蘭選手準時搭機

荷蘭籍柔道選手(LARISSA GROENWOLD)昨（22）日原定搭乘晚間10時30分班機離台，卻苦無交通工具，經樹林警分局警員神救援下，順利登機。（吳堂靖翻攝）

神救援！樹林警分局警員昨（21）日晚間8時許執行世大運相關勤務時，遇見一位神色慌張的外籍選手，選手表示原訂搭乘10時30分班機離台，卻遲遲聯絡不上領隊，選手村接送專車又已停止接駁，警方得知後火速護送選手直奔桃園機場，順利搭機，讓選手破涕為笑，大讚台灣警察好棒！

樹林警分局防治組巡官張珮愉、樹林派出所警員陳尚謙、林郡維負責世大運隨車人員勤務，昨晚8時許於管理處發現荷蘭籍柔道選手(LARISSA GROENWOLD)，不知所措地到處張望，主動詢問發現，選手不到3小時就要登機，卻苦無交通工具，警方得知後神救援，護送該名選手趕往桃機，並於8時40分到達，成為世大運期間的美好插曲。

(中時)