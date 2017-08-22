我國與越南國民經濟大學共同設立「台灣研究講座」

我國駐越南經濟文化辦事處大使石瑞琦（前排右）與越南國民經濟大學校長陳壽達（前排左）共同簽署合作備忘錄 。（教育部提供）

我國駐越南代表處在河內與越南國民經濟大學簽署備忘錄設立「台灣研究講座」，雙方將在因應氣候變遷和自然災害風險管理，加強分享雙方在相關領域的經驗、研究與培訓能力，預計2017年起執行3年，總經費7萬美元，第一年將由國民經濟大學選送5名學者赴台灣進行短期研究訪問。

簽署儀式在河內國民經濟大學舉行，駐越南代表處出席人員包含石瑞琦大使、國民經濟大學校長陳壽達等人均出席。陳壽達指出，他在7月底甫獲越南總理聘為15名經濟顧問之一，他特別感謝台灣教育部提供本項研究經費，促成台越學校在因應氣候變遷和自然災害風險管理方面研究合作。

國民經濟大學為越南頂尖大學之一，在甫結束的越南大學入學考試，滿分10分中，錄取學生需獲得8-9分成績。陳壽達說，將成立專責單位負責與台灣學校之合作，包含師生交換、共同研究發表、建立雙聯學制(包含2+2、3+1模式)等。

石瑞琦表示，氣候變遷和自然災害逐漸成為各國嚴重威脅，且非一國或一地區可以應對，需結合群體之力，共同合作尋求因應之道。台灣與越南都是受颱風影響的國家，希望透過合作計畫，尋求減輕氣候變遷與自然災害的影響。本項合作計畫希望能開啟雙方未來更寬廣的合作。

(中時)