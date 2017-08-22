彰化縣議會地方治理系列論壇25日登場 報名額滿

彰化縣議會地方治理論壇，今年擴大辦理八場次，首兩場日前引發熱烈迴響，第三、四場即將於周五登場，因民眾報名踴躍，日前已額滿。（資料照／黃國峰攝影）

彰化縣議會將於8月25日星期五舉辦第三、四場論壇，探討「資源分配與教育機會均等」與「社福預算合理分配」，主辦單位表示，感謝大家踴躍報名參加，因目前人數已達場地容納上限，故截止報名。來不及報名的朋友，歡迎持續鎖定議會消息，敬請期待下場論壇，一同探討彰化發展，與您一起共創未來。

(中時)