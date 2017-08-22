世大運》就差0.133秒 中華隊溜冰15000m爭先賽銀恨
2017台北世大運中華隊再添1面奬牌！今(22日)舉行男子15000公尺爭先淘汰賽，中華隊由柯福軒和莊紹群2名好手應戰，一路拚到最後階段，與哥倫比亞2將進行殊死戰，最後終點前柯福軒雖殺出重圍，可惜沒能超前哥倫比亞選手伊凡(FRANCO PEREZ Carlos Ivan)，以銀牌作收，莊紹群居第4。
中華隊昨在溜冰項目，進帳2金4銀，收穫頗豐；今天在1000公尺爭先複賽落幕後，緊接著15000公尺爭先淘汰賽登場。雖昨凌晨台北有出現雨勢，但早上是豔陽高照，台北市仍有32度，選手們將在場中繞75圈，若是落後太多，就可能陷入被淘汰命運。
柯福軒昨甫在10000公尺計分淘汰賽鍍銀，此役再度出賽，與另一名小將莊紹群聯手替中華隊爭牌。前段2人未發動攻勢，只盡可能維持在領先集團中，直到剩38圈時，才開始發動攻勢。而隨比賽進行，落後選手紛紛遭淘汰，到最後3圈變成中華2將與哥倫比亞2將展開激鬥。
最後1圈時，柯福軒在領先的伊凡後方伺機而動；到了最後彎道，柯福軒試圖發動攻勢超前，眼看就要追上，可惜最後仍以些微之差落敗，未能替台灣再添1金。從成績來看，奪金的伊凡成績24分9秒630，柯福軒則是24分9秒763，2人只差0.133秒；第4的莊紹群則滑出24分10秒066成績。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。