世大運》就差0.133秒 中華隊溜冰15000m爭先賽銀恨

中華小將柯福軒(前右)15000公尺爭先賽再進帳1面銀牌。(蔡銘仁攝)

2017台北世大運中華隊再添1面奬牌！今(22日)舉行男子15000公尺爭先淘汰賽，中華隊由柯福軒和莊紹群2名好手應戰，一路拚到最後階段，與哥倫比亞2將進行殊死戰，最後終點前柯福軒雖殺出重圍，可惜沒能超前哥倫比亞選手伊凡(FRANCO PEREZ Carlos Ivan)，以銀牌作收，莊紹群居第4。

中華隊昨在溜冰項目，進帳2金4銀，收穫頗豐；今天在1000公尺爭先複賽落幕後，緊接著15000公尺爭先淘汰賽登場。雖昨凌晨台北有出現雨勢，但早上是豔陽高照，台北市仍有32度，選手們將在場中繞75圈，若是落後太多，就可能陷入被淘汰命運。

柯福軒昨甫在10000公尺計分淘汰賽鍍銀，此役再度出賽，與另一名小將莊紹群聯手替中華隊爭牌。前段2人未發動攻勢，只盡可能維持在領先集團中，直到剩38圈時，才開始發動攻勢。而隨比賽進行，落後選手紛紛遭淘汰，到最後3圈變成中華2將與哥倫比亞2將展開激鬥。

最後1圈時，柯福軒在領先的伊凡後方伺機而動；到了最後彎道，柯福軒試圖發動攻勢超前，眼看就要追上，可惜最後仍以些微之差落敗，未能替台灣再添1金。從成績來看，奪金的伊凡成績24分9秒630，柯福軒則是24分9秒763，2人只差0.133秒；第4的莊紹群則滑出24分10秒066成績。

(中時電子報)